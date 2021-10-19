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Торты на заказ

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Собственные начинки

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Только натуральные ингредиенты Только натуральные ингредиенты
Собственное производство тортов Собственное производство тортов
Есть идея для своего торта? Опиши его ниже, а мы сделаем!
Допустимые расширения файлов: png, jpg, jpeg , svg , pdf ,bmp

Специальное предложение

"Альстом"
КОР.017 "Альстом" 1600 ₽
"Куэстра Ворд"
КОР.018 "Куэстра Ворд" 1600 ₽
"Практическая Механика"
КОР.012 "Практическая Механика" 1600 ₽
"ТЕЦ-17"
КОР.008 "ТЕЦ-17" 1600 ₽
"УМВД"
КОР.019 "УМВД" 1600 ₽
"Хундай Гловис"
КОР.016 "Хундай Гловис" 1600 ₽
14 лет
ДЕТ- 0007 14 лет 1600 ₽
18-тилетие
ЖЕН-035 18-тилетие 1600 ₽

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Новости / Блог

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19 Октября, 2021

Жуткие торты на Хэллоуин [19 дизайнов]

Содержание: Торт-призрак Хэллоуинские орео Веселые привидения Праздничные паучки Тыковки Маффины-призраки Торт ...
Как украсить торт цветами [5 примеров]
13 Октября, 2021

Как украсить торт цветами [5 примеров]

Как украсить торт живыми цветами? Содержание: Как украсить торт живыми цветами Безопасно ли украшать торт живым...
5 Августа, 2021

Как красиво порезать торт [11 вариантов]

Как красиво порезать тортЭта статья будет полезна всем, кто планирует лакомиться сам или угощать кого-то таким десертным...
Как делают торты на заказ [5 этапов]
2 Августа, 2021

Как делают торты на заказ [5 этапов]

Как делают торты на заказЭта статья посвящена многочисленным вопросам на нашей страничке в инстаграм. Она является своео...