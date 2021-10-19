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19 Октября, 2021
Жуткие торты на Хэллоуин [19 дизайнов]
Содержание: Торт-призрак Хэллоуинские орео Веселые привидения Праздничные паучки Тыковки Маффины-призраки Торт ...
13 Октября, 2021
Как украсить торт цветами [5 примеров]
Как украсить торт живыми цветами? Содержание: Как украсить торт живыми цветами Безопасно ли украшать торт живым...
5 Августа, 2021
Как красиво порезать торт [11 вариантов]
Как красиво порезать тортЭта статья будет полезна всем, кто планирует лакомиться сам или угощать кого-то таким десертным...
2 Августа, 2021
Как делают торты на заказ [5 этапов]
Как делают торты на заказЭта статья посвящена многочисленным вопросам на нашей страничке в инстаграм. Она является своео...